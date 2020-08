Concerto sold out a Tirrenia per Francesco Baccini

TIRRENIA – Grande successo per il concerto di Francesco Baccini in programma a Tirrenia. Sono andati a ruba i 100 posti disponibili, per assistere al live show del cantautore genovese domenica 23 agosto alle ore 21.30 nella Terrazza Belvedere, tanto che già da qualche giorno non è più possibile prenotare.



Il concerto “Piano e voce” è organizzato dal Comune di Pisa, in collaborazione con Officine Garibaldi e Paim cooperativa sociale, ed i partner Bagno Imperiale e Uappala Toscana Charme Resort. In ottemperanza alle norme anti Covid-19 erano previsti 100 posti a sedere, con prenotazione obbligatoria che si sono esauriti in pochi giorni.



Protagonista da più di 30 anni nel mondo della musica, Francesco Baccini darà vita a un vero e proprio spettacolo tra performance canore e di intrattenimento, con l’interpretazione di brani autografi ai quali accompagnerà alcuni scritti da Luigi Tenco.



Durante la serata, ripresa dalle telecamere di EvolutionTv, sarà possibile anche acquistare libri e cd del cantautore.