Condotte fognarie: un mese di lavori e senso unico alternato in Via Lucchese

PISA – Senso unico alternato in un tratto di via Lucchese dal 17 agosto al 18 settembre. L’ordinanza della Polizia Municipale di Pisa si rende necessaria per permettere l’esecuzione di lavori già programmati per la realizzazione di nuove condotte fognarie.

Il provvedimento sarà valido nel periodo indicato nel tratto di via Lucchese da via Chiarugi al parcheggio di servizio del mercato Paparelli. Il senso unico alternato (con velocità massima 30 km/h) sarà regolato da movieri a cantiere aperto e con impianto semaforico durante le ore della sera e della notte.

All’avvio dei lavori saranno effettuati appositi saggi per la verifica dei sottoservizi e per la presenza di radici dei platani. Nel caso in cui emergesse che gli scavi potrebbero danneggiare gli alberi, il cantiere sarà spostato al centro della strada che verrebbe quindi chiusa completamente al traffico fino al 4 settembre.