Confcommercio Pisa riparte dai presidi itineranti della Legalità. Primo appuntamento il 5 Maggio

PISA – Mai abbassare la guardia davanti ai fenomeni dell’abusivismo e della contraffazione. L’imperativo di Confcommercio Provincia di Pisa torna alla ribalta con i Presidi della Legalità, organizzati in quattro grandi comuni della provincia di Pisa, con la collaborazione della Federazione Moda Italia e della Fiva Confcommercio.

L’iniziativa a carattere itinerante, si svolgerà all’interno di alcuni tra i principali mercati di Pisa e provincia e prevede per ciascuna tappa l’allestimento di un gazebo della Legalità, un punto di informazione visibile, finalizzato a promuovere e diffondere una cultura della legalità, arricchito da campioni di merce contraffatta esito di sequestri compiuti dalla Guardia di Finanza e dalle Forze dell’Ordine.

I Presidi della Legalità prenderanno il via sabato 5 maggio al mercato di Volterra, proseguono mercoledì 9 in via Paparelli a Pisa, venerdì 11 maggio sarà la volta di Pontedera, tappa conclusiva al mercato di Cascina giovedì 17 maggio.

“Non ci stancheremo mai di ripetere che chi acquista un prodotto contraffatto è complice di un reato, alimenta la criminalità organizzata, mette a rischio la sua salute e quella dei suio figli” – questo l’invito della presidente di ConfcommercioPisa Federica Grassini: “Necessaria una repressione severa e inflessibile da un lato, abusivismo e contraffazione sono anche questioni di cultura e consapevolezza, se è vero che il 72% degli italiani pensa che sia normale o comunque un peccato veniale acquistare un prodotto falso. Eppure si tratta di un crimine che comporta gravi rischi per la salute, genera concorrenza sleale, alimenta la malavita e brucia migliaia di posti di lavore regolare”.

Al presidio di sabato 5 maggio a Volterra, con inizio alle ore 10, saranno presenti il sindaco Marco Buselli, l’assessore al commercio e turismo Gianni Baruffa, rappresentanti di Guardia di Finanza e forze dell’ordine, insieme ai massimi vertici di ConfcommercioPisa, dalla presidente Federica Grassini al direttore Federico Pieragnoli, dal presidente di Confcommercio Volterra Sergio Brizi al rappresentante Fiva di Volterra Marino Corona.