ConfcommercioPisa e Sindacato Balneari Sib adottano la rotonda tra viale Del Tirreno e via Bigattiera

PISA – Mercoledì 19 dicembre e’ avvenuta la cerimonia di adozione della rotatoria alla presenza degli assessori Paolo Pesciatini e Raffaele Latrofa, del presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai, del presidente del Sib Enrico Fontani, del presidente di ConfLitorale Fabrizio Fontani, del presidente dell’Associazione Porticcioli massimo Bacherotti, dei presidenti dei direttivi di ConfcommercioPisa di Marina di Pisa e Tirrenia, rispettivamente Barbara Benvenuti e Virgilio Ruglioni, delle referente per il litorale di Confcommercio Donatella Fontanelli, insieme ad una rappresentanza di balneari, imprenditori e commercianti del litorale pisano.

Piante di iucca, iperico, rosmarino, callistemone renderanno colorata e gradevole alla vista la rotatoria che congiunge via Litoranea, con viale Del Tirreno e la Bigattiera.

“Siamo felici della partecipazione dei cittadini, in questo caso rappresentanti delle attività commerciali, alla vita della città e della comunità. È lo spirito in cui crediamo fin da quando ci siamo insediati e per questo stiamo lavorando alle modifiche al regolamento sulle adozioni che presto saranno portate in commissione e poi in Consiglio Comunale per l’approvazione. Prevediamo ulteriori facilitazioni e snellimenti per l’adozione di altri elementi di arredo urbano che potranno abbellire la nostra città”. Così l’assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa.

“È importante il gesto di oggi che ha un significato fortemente simbolico – ha detto l’assessore al commercio e attività sul Litorale, Paolo Pesciatini -. Tutti siamo chiamati a rispettare, osservare e curare la bellezza dei nostri luoghi e il fatto che due importanti associazioni come Confcommercio Pisa e Sindacato Italiano Balneari se ne facciano carico dimostra anche il senso dell’accoglienza e dell’ospitalità che noi sappiamo dare a chi sceglie la nostra città e il nostro litorale per le vacanze”.

Soddisfazione da parte di ConfcommercioPisa, per bocca del presidente di ConfLitorale Fabrizio Fontani: “E’ una iniziativa importante, dalla forte valenza simbolica: questa rotatoria è al confine tra Marina di Pisa e Tirrenia, proprio di fronte ad uno storico stabilimento balneare come il bagno Lido, collega l’aspetto della cura del verde e dell’arredo urbano a quello della mobilità, esprime un senso civico e una attenzione al bene comune, aspetti che consideriamo fondamentali nel nostro ruolo di imprenditori e cittadini”.