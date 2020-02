Conferenza aperitivo per presentare Guglielmo Tell

PISA – In previsione del prossimo spettacolo della stagione della lirica, il teatro Verdi rinnova l’appuntamento con la conferenza aperitivo per la presentazione del “Guglielmo Tell” di Gioacchino Rossini.

Come di consueto, il sabato della settimana precedente alla recita che si terrà il 22 e 23 febbraio prossimi, sabato 15 febbraio (Foyer del Teatro, ore 11), sarà presentata la celebre opera a cura del coordinatore artistico Lorenzo Maria Mucci, con l’intervento di Guido Paduano, professore di filologia classica e letterature comparate all’Università di Pisa. Il “Guglielmo Tell” di Rossini mancava al Verdi da molti anni, ma ne ha segnato la storia, essendo andata in scena in occasione della sua inaugurazione, avvenuta il 12 novembre 1867.

Come prassi consolidata e cara al pubblico pisano, al termine della presentazione dello spettacolo il bar del Teatro aprirà le porte per offrire un aperitivo ai graditi ospiti presenti.