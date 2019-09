Confermata la presenza del Maestro Bocelli all’Arena per Pisa – Cremonese

PISA – Confermata per questa sera all’Arena (ore 21) prima della sfida con la Cremonese la presenza del fondatore della Andrea Bocelli Foundation, il Maestro Andrea Bocelli.

Ricordiamo che in occasione della gara Pisa-Cremonese I nerazzurri scenderanno in campo in sostegno della campagna 45580 “Con te ripartiremo” con il main sponsor sulle maglie della Andrea Bocelli Foundation.

Andrea Bocelli saluterà il pubblico direttamente dal terreno di gioco partecipando alla cerimonia pre-gara, deliziandoci con la sua magnifica voce.