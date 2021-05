Confermate quattro Bandiere Blu per Marina, Calambrone, Tirrenia e Porto di Pisa

PISA – Confermate per l’estate 2021 le quattro Bandiere Blu per le spiagge di Marina di Pisa, Calambrone e Tirrenia e per il Porto di Pisa. L’annuncio è stato dato dalla Ong danese Fee, Foundation for Environmental Education.

«Le tre bandiere blu per le spiagge a Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone e la bandiera degli approdi al Porto di Marina – dichiara l’assessore all’ambiente, Filippo Bedini – confermano ancora una volta l’offerta turistica di alto livello che caratterizza le nostre località balneari e sono il riconoscimento del buon lavoro fatto in questi ultimi anni in termini di attenzione e salvaguardia del nostro ambiente, sia in città che sulle spiagge libere. Da un paio di anni la pulizia delle spiagge è affidata all’ufficio Ambiente e i cittadini, in primo luogo, e i turisti hanno potuto apprezzare il miglioramento del decoro e nella gestione della raccolta differenziata derivante dalla razionalizzazione dei servizi. Attività che intendiamo portare avanti anche in questa stagione e in futuro, con l’obiettivo di spingere sempre più persone a comportamenti virtuosi e rendere così il nostro Litorale ancora più pulito e accogliente.

«Si tratta di un riconoscimento per niente scontato – conclude Bedini -, che deve responsabilizzarci tutti, amministratori, residenti e fruitori del litorale pisano. Il mio ringraziamento particolare va alle molte associazioni di volontari che si impegnano costantemente per aiutare il Comune a pulire luoghi particolarmente sensibili».

La Bandiera Blu è un riconoscimento conferito dalla FEE (Fondazione per l’Educazione Ambientale) alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, in base a una serie di criteri che riguardano la gestione del territorio, la valorizzazione delle aree naturalistiche, la vivibilità in estate e gli impianti di depurazione. La bandiera viene consegnata per due meriti: la bandiera blu delle spiagge certifica la qualità delle acque di balneazione e dei lidi, mentre la bandiera blu degli approdi turistici assicura la pulizia delle acque adiacenti ai porti e l’assenza di scarichi fognari. Sono 201 (erano 195 nel 2020) i comuni italiani premiati quest’anno con il riconoscimento, per un totale di 416 spiagge (407 nel 2020). Assieme a queste potranno fregiarsi della Bandiera Blu anche 81 porti turistici (erano 75 l’anno scorso).