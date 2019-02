Confesercenti, proposta al Sindaco per il rientro delle Bancarelle in Piazza dei Miracoli

PISA – Confesercenti Toscana Nord ha presentato al sindaco Michele Conti e all’onorevole

Edoardo Ziello un progetto per il rientro in piazza dei Miracoli delle bancarelle.

Progetto che ha avuto il via libera da parte dell’assemblea degli operatori interessati convocata

martedì sera presso la sede dell’associazione in via Ponte a Piglieri. L’idea di Confesercenti Toscana Nord è quella di allestire le nuove bancarelle su mezzi Ape Piaggio 400 elettrici appositamente modificati dal designer torinese Umberto Palermo.

“Tutto è partito da un’idea del vicepresidente area pisana di Confesercenti Massimo Rutinelli – spiega Gianmarco Boni, presidente del Consorzio Pisa dei Miracoli – perché mettere la merce del Duomo su un mezzo conosciuto in tutto il mondo come l’Ape Piaggio? Dall’idea alla partenza del progetto è davvero passato un attimo. Come primo passo abbiamo messo al corrente il sindaco Conti e l’onorevole Ziello del nostro progetto che sicuramente avrebbe sparigliato le carte in tavola fino ad ora. Una volta avuto il loro pieno sostegno – dice ancora Boni – abbiamo contattato immediatamente la Piaggio incontrando il direttore del settore veicoli commerciali Vincenzo Scardigno. L’idea è piaciuta alla casa

pontederese che ci ha anche suggerito il designer torinese Umberto Palermo in grado di

personalizzare l’Ape in base alle nostre esigenze”.

Le bancarelle quindi diventerebbe mezzi mobili, appunto l’Ape, elettrici e non inquinanti distribuiti in piazza dei Miracoli, Piazza Arcivescovado e via Maffi. Come associazione abbiamo sempre lavorato ad una soluzione che consentisse il rientro in piazza dei Miracoli, rispettando tutti i vincoli dettati

dall’importanza dell’area monumentale – ha aggiunto il presidente Anva Roberto Luppichini -. Questa idea è secondo noi vincente perché avrà un impatto davvero unico attraverso un marchio come Piaggio che è sinonimo di made in Italy”.

La conclusione del presidente area pisana di Confesercenti Luigi Micheletti: “Abbiamo sottoposto il nostro progetto al sindaco Conti ed all’onorevole Ziello in un incontro avuto sabato scorso perché si potesse far partire l’iter soprattutto con il ministero. Siamo già a lavoro con gli operatori per predisporre i prototipi dei mezzi da sottoporre al Comune. Operatori che ovviamente garantiranno anche una qualità merceologica consona all’area monumentale. Tutti aspetti, è bene ricordarlo, già previsti nell’attuale piano del commercio“.