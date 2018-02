ConfGuide ConfcommercioPisa. Antonella Cinini è la nuova presidente

PISA – Pisana, la neo eletta di ConfGuide Antonella Cinini, ha una lunga esperienza in ambito di accoglienza turistica.

Laureata in lettere, è guida turistica abilitata dal 1997 per Pisa e provincia. In passato ha gestito in qualità di responsabile alcuni degli uffici turistici cittadini, quello dell'Aeroporto Galileo Galilei, nonché la gestione dei servizi croceristici per vari tour operator internazionali. Antonella subentra a Silvia Piccini saldamente alla guida di ConfGuide per cinque anni.

“Lavoreremo in continuità, cercando di coinvolgere il più possibile l’intera squadra dei consiglieri” – questo il primo commento della presidente Cinini. Temi al centro dell’interesse dell’azione della presidente “la salvaguardia delle prerogative e della qualità della categoria delle guide, che negli ultimi anni ha subito da un lato provvedimenti legislativi fortemente demagogici e penalizzanti, dall’altro una sempre più crescente concorrenza sleale di guide non autorizzate e di abusivismo della professione. Se a questo, aggiungiamo la specificità tutta pisana di un turismo sempre più mordi e fuggi e low cost, comprendiamo facilmente quanto lavoro abbiamo ancora davanti a noi”.

Congratulazioni alla neo eletta presidente, che sarà affiancata nel suo mandato dalla vicepresidente Sara Montagnini giungono rispettivamente dalla presidente Federica Grassini e dal direttore di ConfcommercioPisa Federico Pieragnoli: “Un sentito ringraziamento a Silvia Piccini per lo straordinario e coraggioso lavoro svolto in questi anni a difesa della categoria a tutti i livelli. Alla nuova presidente Cinini, l’augurio di proseguire risoltamente lungo la strada intrapresa e di raggiungere quegli obiettivi che tutti ci auguriamo”.

Oltre alla presidente Cinini e alla vicepresidente Montagnini, il nuovo Direttivo di Confguide ConfcommercioPisa è composto dai consiglieri Silvia Piccini, Rosalba Abbiati, Riccardo Campinoti, Andrea Dominguez, Fabrizio Ottone.