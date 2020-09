Consegnata la nuova caserma dei Carabinieri a Pontasserchio

SAN GIULIANO TERME – La caserma dei Carabinieri a Pontasserchio è ufficialmente operativa.

Sono state simbolicamente consegnate questa mattina le chiavi dell’immobile di piazza Aldo Moro a Pontasserchio e le bandiere italiana ed europea dando il via alle attività dell’Arma nella nuova sede.

Cerimonia a cui hanno partecipato anche il Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, i vertici locali delle forze dell’ordine, il Questore di Pisa, Paolo Rossi, il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Pisa, il maggiore Salvatore Leone, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il colonnello Giulio Duranti, il comandante della Guardia di Finanza di Pisa, il colonnello Giancarlo Franzese, il vicecomandante vicario della Polizia Municipale di San Giuliano Terme, il maggiore Antonio Napoli, e il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio.

La caserma si trova nell’ex distretto Usl dismesso di piazza Aldo Moro, una sede che ha già ospitato la Polizia Municipale sangiulianese (che ora ha a disposizione il comando unico nell’ex Albergo Terme della frazione capoluogo).

“Questa giornata – esordisce il sindaco Sergio Di Maio – è dedicata al mio comandante Giuseppe Esposito, prematuramente scomparso, che sarà sempre il mio comandante. Inevitabile pensare anche a Salvo D’Acquisto, di cui ricorre oggi, 23 settembre, l’anniversario dell’assassinio per mano dei nazisti, particolarmente significativo per il Comune di San Giuliano Terme, che è medaglia d’argento al merito civile proprio per la Resistenza. Per quanto riguarda la caserma, siamo orgogliosi di aver portato a compimento un altro progetto importante per il nostro Comune. Ringrazio anzitutto il Prefetto, che ci ha aiutati a seguire il percorso per la sottoscrizione del contratto di affitto con il Ministero, e le forze dell’ordine presenti per aver partecipato e per averci sostenuto nel percorso verso l’inaugurazione di questo importante presidio per la sicurezza delle persone. Sì, delle persone perché la sicurezza per noi si declina in tanti modi e non ha bisogno di campagna elettorali violente. La sicurezza è tante cose e non va banalizzata o strumentalizzata: personale, abitativa, stradale, ambientale e molto altro. Oggi consegniamo una caserma che, oltre a essere molto richiesta dai residenti (penso a una raccolta firme molto partecipata risalente al 2008), contribuisce ad aumentare la qualità del lavoro dell’Arma dei Carabinieri sul territorio: servirà infatti oltre 20 mila persone, non solo di Pontasserchio e San Giuliano Terme. Auguro infine buon lavoro al luogotenente Arturo Casella, che guida magistralmente la caserma e lo farà anche in questa nuova sede“.

L’iter si è concluso ufficialmente lo scorso 5 giugno, proprio in occasione della Festa dell’Arma dei Carabinieri, con la sottoscrizione del contratto d’affitto con il Ministero dell’Interno.

“Avremo occasione di inaugurarla con una festa rivolta a tutta la cittadinanza – prosegue Di Maio – non appena le norme anti-Covid 19 ce lo consentiranno, poiché è prevista l’intitolazione a un carabiniere medaglia d’argento al valor militare: iter su cui è al lavoro il comando generale dell’Arma“.

Giuseppe Castaldo, Prefetto di Pisa: “Ringrazio tutti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione di questa struttura, che migliorerà il lavoro del comando e il rapporto con l’utenza. Grazie anche all’amministrazione comunale, che ha fatto la sua parte, all’Arma dei Carabinieri e a tutte le istituzioni coinvolte. Sono molto contento di presenziare a questa cerimonia: è una giornata importante per San Giuliano Terme“.

Si ringrazia anche Aurora catering per il rinfresco.