Consegnate al Comune di Terricciola dispositivi di protezione

TERRICCIOLA – “Nella mattinata di giovedì 2 Aprile, ci siamo recati presso il Comune di Terricciola, dove abbiamo avuto un incontro col Sindaco Mirko Bini a cui abbiamo donato alcuni dispositivi di protezione individuali, fondamentali in questo momento di emergenza sanitaria“, afferma Matteo Arcenni.

“I dispositivi: 100 mascherine, 300 guanti monouso, e 6 tute protettive contro gli agenti chimici e batteriologici, sono state donate dalla lista civica Terricciola SiCura a beneficio dell’intera comunità. In un momento così difficile e delicato, non ci devono essere divisioni politiche, ma una piena collaborazione per il bene comune. Dal primo momento di questa emergenza abbiamo fatto il massimo, lavorando a fianco dell’amministrazione, senza divisioni, e oggi, con questo piccolo gesto abbiamo voluto confermare, ancora una volta, la nostra vicinanza e piena disponibilità al Sindaco Bini. Restiamo uniti per sconfiggere il virus e proteggere Terricciola. Anche se per ora stiamo attraversando il deserto, e la fine dell’epidemia sembra ancora lontana, non dobbiamo perderci d’animo, anzi proprio ora è fondamentale rispettare le regole e collaborare. La salute viene prima di tutto, non molliamo e lottiamo fino alla fine per potere rivivere a pieno e al più presto possibile, le bellezze della nostra Terricciola.