Consiglio Comunale, i ringraziamenti di Alessandro Gennai

PISA – Nell’introduzione alla seduta di martedì 14 Aprile del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai, dopo aver ringraziato i dipendenti comunali, per aver contribuito alla realizzazione di questa stessa seduta del Consiglio Comunale in videoconferenza, ha voluto poi, in particolare, ringraziare “il Sindaco Michele Conti, il Segretario Generale Marco Mordacci che ha contribuito insieme al funzionario dell’ufficio di presidenza del consiglio comunale Francesco Sardo perché tutto si svolgesse con il rispetto del regolamento e del decreto ministeriale inerente”.



Sempre nell’introduzione di ieri del Consiglio Comunale, il Presidente Alessandro Gennai ha poi aggiunto: “Ringrazio i medici condotti, i medici e operatori sanitari e volontari della protezione civile della Misericordia della pubblica Assistenza e Croce Rossa e del servizio 118 che hanno contribuito ad aiutare e curare, rischiando la propria salute, tutti i cittadini seguendoli giorno dopo giorno per ogni esigenza. Ringrazio il Direttore Generale dell’AUOP di Pisa la Dottoressa Silvia Briani che ha organizzato per l’emergenza Covid 19 i reparti di degenza e rianimazione con la presenza di medici e operatori sanitari, competenti i quali con grande sacrificio hanno messo a disposizione la loro professionalità e a rischio la propria salute. La collaborazione della dottoressa Briani con il Sindaco Michele Conti è stata grande per denunciare le difficoltà dei medici e cercare di risolverli.

Poi ringrazio tutti gli Assessori i quali ognuno per le proprie competenze hanno contribuito in questa emergenza sanitaria a livello economico sociale e sanitario e tutti i consiglieri che con la loro opera di volontariato hanno partecipato e aiutato. Ringrazio – ha concluso Gennai – le Istituzione tutte a cominciare da Sua eccellenza il Prefetto di pisa il dott. Giuseppe Castaldo“.