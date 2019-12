Consiglio Comunale. Modifiche al nuovo regolamento per la Polizia Municipale e la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

PISA – Martedì 10 dicembre (dalle 14,30, Sala Delle Baleari), convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, nuova seduta del Consiglio Comunale.

Al centro delle discussione dei consiglieri comunali alcune modifiche al nuovo Regolamento per la polizia Municipale e la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz e nominata lo scorso anno dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, senatrice a vita.

La proposta della cittadinanza onoraria della città di Pisa a Liliana Segre è stata sostenuta dal Sindaco di Pisa, Michele Conti in considerazione “dell’inestimabile contributo” da lei fornito “per tramandare alle future generazioni la memoria dell’olocausto”, ed anche da una mozione, primo firmatario il consigliere Marco Biondi (Pd) e da un ordine del giorno, primo firmatario Giuliano Pizzanelli, capogruppo consiliare del Pd.

Il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre, come proposto dall’Amministrazione Comunale, avverrà il 5 settembre del prossimo anno, in occasione dell’anniversario della firma delle leggi razziali promulgate, nel 1938, dal re Vittorio Emanuele, proprio qui a Pisa, dalla sua residenza di San Rossore.

La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà Martedì 17 Dicembre, sala delle Baleari, dalle 14,30 alle 19,30. Successivamente il Consiglio Comunale, si riunirà, per la sola discussione del Bilancio di previsione 2020, giovedì 19 dicembre, dalle 8,30, alle 19,30, venerdì 20 dicembre, dalle 8,30, a non oltre le 23 e, infine, sabato 21 dicembre, dalle 8,30 ad oltranza dei lavori. Anche queste ultime tre sedute del Consiglio Comunale si terranno in Sala Delle Baleari ed è sempre prevista la diretta streaming.