Consiglio Comunale, molti i temi di discussione

PISA – Sarà una ricca seduta del Consiglio Comunale in programma oggi giovedì 25 gennaio dalle 15 Sala Regia del Comune di Pisa.

Degrado al Giardino Scotto, convezione sugli impianti sportivi del Comune, trasparenza sui contributi alle associazioni e Darsena Europa.

Dopo alcuni question time da parte dei consiglieri comunali con risposta immediata da parte dell’Amministrazione Comunale, come quella della consigliera Simonetta Ghezzani (Si) sulla vicenda della chiusura del passaggio a livello a “I Passi” o come quello del consigliere Filippo Bedini (Noiadessopis@an-Fdi) sul “degrado dell’area sotto il muro perimetrale del giardino Scotto, lato piazza Toniolo”, “perché – scrive Bedini – non si procede alla bonifica?”.

La seduta di oggi discuterà anche di alcune interpellanze come quella del consigliere Raffale Latrofa (Pisa nel cuore) sulla convenzione degli impianti sportivi comunali.

Successivamente i lavori del Consiglio Comunale saranno dedicati alla discussione di alcune mozioni, come quella dei consiglieri Giovanni Garzella (Pisa è) e della consigliera Mirella Bronzini (Fi-Pdl) sulla trasparenza dei contributi alle associazioni.

Infine, i consiglieri comunali saranno poi impegnati anche nella discussione di alcuni ordini del giorno come quello sulla Darsena Europa, il mega progetto di ampliamento del Porto di Livorno, presentato dai gruppi consiliari della maggioranza (Pd, In lista per Pisa, “Riformisti Per Pisa”, Art.1-Mdp). Primo firmatario Ferdinando De Negri, capogruppo consiliare del Pd.