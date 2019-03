Consiglio Comunale. Tour de Force fino a venerdì 15 marzo

PISA – Un tour de force senza precedenti attende i consiglieri comunale. Infatti, il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, ha convocato ben 7 sedute del Consiglio Comunale una di seguito all’altra a partire da oggi pomeriggio, giovedì 7 marzo dalle 14,30 fino al prossimo venerdì 15 marzo e senza interruzione alcuna durante le stesse sedute.

Tutte le sedute del Consiglio Comunale, inoltre, si terranno in sala Delle Baleari di Palazzo Gambacorti e per tutte vi sarà al diretta streaming . E, a parte quella di oggi pomeriggio, tutte le altre sedute del Consiglio Comunale inizieranno la mattina alle 9 e termineranno alle 20. A memoria, non era mai successo. Un record. All’ordine del giorno, praticamente una sola questione divisa in due proposte: l’approvazione del Regolamento di Polizia Urbana preceduta dall’approvazione del Regolamento per la disciplina delle armi e dei presidi per la difesa personale.

Regolamenti questi fortemente voluti dalle forze politiche di maggioranza di palazzo Gambacorti (Lega, Noiadessopis@-Fdi, Forza Italia e Pisa nel Cuore ) e fortemente combattuti, invece, dalle forze di opposizione (Pd, M5S, Diritti in Comune) che – con eccezione del consigliere Antonio Veronese (Patto Civico) – hanno presentato quasi 250 emendamenti.