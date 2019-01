Consiglio dei giovani studenti, da grande voglio fare l’influenzer!

PISA – Nuovo incontro del progetto “Consiglio dei giovani studenti” promosso dalla professoressa Maria Teresa Alfano dell’Istituto “Santoni” di via Possenti.

Dopo l’incontro dello scorso dicembre, presso la Camera di Commercio, sull’importanza del turismo per la nostra città, ieri, mercoledì 16 gennaio, presso l’auditorium dello stesso Istituto “Santoni”, l’incontro, dal titolo “da grande voglio fare l’influencer, crescere oggi con i social” era invece tutto dedicato alle tante difficoltà che incontrano gli adolescenti.

Al centro dei numerosi interventi i tanti disagi che affrontano le nuove generazioni, dalle difficoltà sentimentali a quelle del mondo della scuola. In particolare è stata poi discussa la possibilità di lanciare anche a Pisa, in collaborazione con il Comune, il Youngle”, una piattaforma on line fatta da giovani e tutta dedicata agli adolescenti nell’era digitale.

Presenti, tra gli altri, l’assessore alle politiche socio-educative del Comune di Pisa, Rosanna Cardia, Maria Boccia, psicoterapeuta Asl5 spezzino, Stefano Alemanno, media educator del Comune di Firenze, Marco Benadì, del “youngle network” di Firenze, Giacomo Tizzanini, dirigente ambito territoriale della Provincia di Pisa, Alessandro Bonsignori, dirigente scolastico “Santoni”, Alessandro Gennai, Presidente del Consiglio Comunale e i consiglieri comunali, Giovanni Pasqualino e Maurizio Nerini.