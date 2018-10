Consiglio Federale, la serie B resta a 19. Il 15 novembre una nuova udienza collegiale per decidere i destini della serie C

PISA – C’era molta attesa per l’esito del primo consiglio federale dell’era Gravina.

Per ora la serie B manterrà il format a 19 squadre in attesa dell’udienza collegiale che si discuterà il 15 novembre e che dovrebbe questa volta sancire la parola definitiva sulla telenovela che tiene in sospeso i campionati di Serie B e C dall’estate.

Il Consiglio Federale si è limitato a prendere atto del decreto del Consiglio di Stato che aveva accolto il ricorso della Lega di B, sospendendo l’ordinanza del Tar e ripristinando il provvedimento con cui l’allora Commissario Figc Fabbricini bloccò i ripescaggi.

Il Consiglio Federale ha eletto presidente della Lega A Gaetano Miccichè e del numero uno della Lega Dilettanti Cosimo Sibilia come vicepresidenti federali.