Contest #IoeVecchiano, l’inaugurazione della mostra fotografica

VECCHIANO – Proseguono le iniziative di Aspettando la Fiera 2018. Giovedì 29 marzo alle 15.30 in Sala Consiliare si svolgerà l’inaugurazione della mostra fotografica del contest #IoeVecchiano che sarà visitabile durante i giorni della Fiera di Primavera.

Nella stessa occasione, sempre giovedì 29 marzo, si svolgerà anche la premiazione del concorso. “Il contest fotografico #IoeVecchiano nasce dalla collaborazione tra Regione Toscana, Società Cooperativa Sociale Onlus Arnera, Istituto Comprensivo Daniela Settesoldi e Comune di Vecchiano. Con un lavoro di sinergia, dunque, abbiamo voluto mettere in primo piano i giovani e il loro punto di vista sul nostro territorio, facendo emergere, attraverso le immagini da loro scattate, la loro visione dei luoghi della propria quotidianità”, afferma il Sindaco Massimiliano Angori. “Instagram si è rivelato il canale preferito dai giovanissimi ed ha ben presto catturato i partecipanti del contest, per il quale era in palio una GoPro destinata al vincitore o alla vincitrice. Il contest era rivolto ai ragazzi dai 13 anni in su, chiamati proprio a scattare una foto nel loro luogo del cuore e che rappresentasse la loro vecchianesità a 360 gradi”, afferma l’Assessore all’Innovazione Tecnologica e alle Politiche Giovanili, Andrea Lelli. “Il risultato del contest, che possiamo definire una sorta di esperimento sociale di partecipazione giovanile, è una vera e propria mappa fotografica rappresentativa dei luoghi più significativi del nostro Comune per i ragazzi”, aggiunge l’Assessore Lelli. “Nel percorso del contest #IoeVecchiano ha avuto un ruolo importante anche la scuola del nostro territorio, che ha supportato l’iniziativa. E’ nostra intenzione che, da questa esperienza, si traggano anche degli spunti propositivi, basati proprio sull’esperienza dei ragazzi che vi hanno partecipato, per mettere in campo, in un futuro molto prossimo, analoghi e ulteriori momenti di approfondimento e di sperimentazione dedicati ai più giovani”, aggiunge l’Assessore alla Cultura, Lorenzo Del Zoppo. “Una bella iniziativa di partecipazione giovanile per raccontare i luoghi simbolo di Vecchiano, attraverso gli occhi dei giovani che li vivono quotidianamente. I ragazzi hanno partecipato al contest con entusiasmo producendo più di 100 foto tra le quali la giuria ha scelto il vincitore o la vincitrice, il cui nome sarà svelato nell’iniziativa pubblica di giovedì 29 marzo con inizio alle 15.30 in Sala Consiliare”, aggiunge Maria Rosa Cranchi della Società Cooperativa Sociale Onlus Arnera .