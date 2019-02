Conti e Latrofa studiano nuovi arredi urbani a verde alla fiera di Milano

PISA – “In vista dei prossimi interventi di riqualificazione del verde e degli arredi urbani che a breve partiranno a Pisa nelle piazze del centro, nelle rotatorie più importanti e sul litorale, abbiamo partecipato alla fiera internazionale del Verde più rilevante a livello europeo, per cogliere le idee più innovative da applicare nei nostri progetti di riqualificazione del decoro urbano”. Così l’assessore al verde pubblico e alla cura della qualità urbana Raffaele Latrofa di ritorno dalla fiera MyplantGarden di Milano, la più importante manifestazione europea dedicata al paesaggio, al progetto e all’edilizia del Verde urbano, a cui ha tenuto a partecipare direttamente anche il Sindaco Michele Conti.

“Come previsto nel programma di mandato – ha dichiarato il Sindaco Conti – il decoro urbano e la cura del verde pubblico rimangono una delle priorità assolute della nostra azione amministrativa. Riteniamo che attingere alle idee più innovative e attuali sulla riprogettazione degli spazi verdi e sulla scelta delle migliori essenze arboree e floreali, rappresenti il modo migliore per riportare nelle nostre piazze del centro, nei nostri quartieri e sul nostro litorale quella cura al decoro urbano che per tanti anni è mancata a Pisa.”

“Confrontandosi con idee internazionali di riprogettazione degli spazi verdi – ha proseguito Latrofa – abbiamo avuto conferma che il “modello Salisburgo” a cui ci ispiriamo nella riqualificazione del verde cittadino e degli arredi urbani di ogni quartiere, rappresenta il punto di riferimento più avanzato per tutta la cultura del verde in Europa. Infine, come ulteriore motivo di orgoglio e soddisfazione per la nostra Amministrazione, presso lo stand della rivista internazionale Paysage presente alle fiera, era esposto il progetto sulle Infrastrutture Verdi presentato dal dirigente del Verde Fabio Daole, come modello all’avanguardia nella pianificazione delle aree verdi a livello urbano”