Conti-Serfogli, l’ultimo duello alla Stazione Leopolda

PISA – Cresce l’attesa per il confronto tra i due candidati a Sindaco Michele Conti (centrodestra) e Andrea Serfogli (centrosinistra) in programma questa sera mercoledì 20 Giugno alle ore 21 alla Stazione Leopolda in Piazza Guerrazzi.

Il tutto organizzato da il giornale Il Tirreno e Confesercenti Toscana Nord. L’ingresso sarà libero per tutti. A moderare il confronto politico incentrato sui temi della sicurezza e quello sulla politica locale e nazionale il caposervizio de Il Tirreno Valentina Landucci.