Continua la campagna elettorale di Liberi e Uguali: il programma

PISA – Prosegue a ritmo serrato la campagna di Liberi e Uguali a Pisa. Il movimento che ha come leader Pietro Grasso vuole garantire una presenza anche nelle zone della città più decentrate come i quartieri di Putignano, Sant’Ermete, Ospedaletto e Coltano, che faranno riferimento al comitato in via Putignano-Sant’Ermete nei pressi della Piazza 25 Aprile.

Lunedì 12 febbraio inaugurazione alle ore 19 della sede e alle ore 20 cena popolare elettorale con i candidati Paolo Fontanelli (Senato) e Nicola Fratoianni (Camera) all’Arci Casa del Popolo. Menù a base di piatti toscani, con possibilità di variante vegetariana. Per info e prenotazioni: 3488962087.

Il candidato al Senato (uninominale e plurinominale) Paolo Fontanelli (Liberi e Uguali), incontrerà gli elettori martedì 13 febbraio alle ore 15,30 al Circolo operaio Arci casa del popolo di Fornacette in via Tosco-Romagnola

Martedì 13 febbraio alle ore 18.30 incontro in piazza a San Giuliano Terme davanti alle Terme e alle 20 cena al Circolo Rossini di Pontasserchio in Piazza Togliatti con il candidato al Senato Paolo Fontanelli. Menù toscano e vegetariano. Info e prenotazioni 3388737709.