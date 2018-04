Continua la collaborazione tra 46esima Brigata e Comando Vvf

PISA – Continua la collaborazione tra la 46ª Brigata Aerea e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa.

Nei giorni si è infatti concluso presso Brigata Aerea il 1° Corso di formazione per Addetto Antincendio, rivolto a venticinque militari dell’Aeronautica Militare e svolto proprio in collaborazione tra i due enti. La parte teorica e pratica del corso è stata svolta da istruttori militari del Nucleo Antincendi della Brigata Aerea, mentre la parte di verifica e di rilascio degli attestati è stata condotta in sinergia con il personale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

Il corso appena concluso segue di pochi giorni la firma di un’altra importante attività congiunta, quella riguardante le “procedure di carico su aeromobili dell’Aeronautica Militare C130J” che permetterà di ridurre ulteriormente i tempi di imbarco del Team USAR (Urban Search And Rescue) e di conseguenza l’arrivo in zone interessate da emergenze sia in campo nazionale che internazionale (nelle foto alcune prove dimostrative di caricamento, effettuate lo scorso 27 Marzo, in occasione dell’apertura della 46esima al pubblico per l’arrivo in aeroporto delle Frecce Tricolori). L’accordo è stato firmato dai rispettivi Comandanti di 46esima e Comando Provinciale VVF, il Generale Girolamo Iadicicco e l’ing. Ugo D’Anna.