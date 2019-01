Continua la preparazione del Pisa Sc in vista della ripresa del campionato

PISA – Prosegue la preparazione del Pisa Sporting Club in vista della ripresa del campionato di serie C.

La squadra nerazzurra continua nel lavoro atletico e tecnico-tattico impostato dallo staff di mister Luca D’Angelo che dopo la doppia seduta di ieri per oggi ha fissato una seduta pomeridiana orientamente specificatamente al lavoro con il pallone e alle simulazioni di gioco. Domani ancora una doppia seduta di lavoro per i nerazzurri che poi avranno a disposizione poche ore di riposo prima di accelerare in vista della ripresa del campionato.

Questo il cammino che attende il Pisa nella parte finale del mese con tre impegni ravvicinati, due dei quali da affrontare davanti al pubblico dell’Arena Garibaldi Stadio “Romeo Anconetani”.

21° giornata. Pisa-Siena (sabato 19 gennaio, ore 20.45, diretta tv SportItalia)

22° giornata. Arezzo-Pisa (mercoledì 23 gennaio, ore 18.30)

23° giornata. Pisa-Piacenza (domenica 27 gennaio, ore 18.30)