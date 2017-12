Continua la ricerca del Candidato a Sindaco nel PD

PISA – Il percorso per la scelta del candidato a Sindaco del PD va avanti, prima delle candidature per le politiche.

Un programma e un nome in grado di unire le forze di centrosinistra

Candidati autorevoli e in grado di far convergere su di loro il più ampio consenso da parte di tutte le forze di centrosinistra. E’ questo l’obiettivo che ci diamo come Partito Democratico di Pisa in vista delle prossime elezioni politiche ed amministrative.

I periodi pre-elettorali, soprattutto in vista di scadenze importanti come quelle che ci attendono nel 2018 sviluppano una serie di dibattiti, anche e soprattutto mediatici, che generano di conseguenza le più varie ipotesi, alcune delle quali inesistenti.

Il Partito Democratico ha un unico grande interesse: presentarsi con programmi e candidature all’altezza delle aspettative della città e del nostro territorio. Come sempre cercheremo di mettere in campo le energie migliori.

Da mesi stiamo portando avanti un lavoro intenso e attento di confronto che ha coinvolto le forze politiche dell’attuale maggioranza e non solo, dato che vogliamo creare un’ampia coalizione. Sulla base delle convergenze programmatiche con queste forze dobbiamo arrivare, prima della definizione delle candidature per la Camera e il Senato e senza veti, alla scelta conseguente di una candidatura a sindaco che unisca l’autorevolezza alla capacità di far convergere su di sé il consenso della coalizione e dei cittadini.

Vogliamo continuare il percorso di sviluppo che Pisa ha visto partire negli ultimi anni, dalle grandi opere agli interventi di riqualificazione dei singoli quartieri per migliorarne la vivibilità. Un programma e un candidato autorevoli e largamente condivisi rappresentano per noi il presupposto indispensabile da offrire al più presto possibile la nostra città e ai nostri elettori.

Giovanni Viale, segretario Pd Uc Pisa

Massimiliano Sonetti, segretario provinciale Pd

Antonio Mazzeo, consigliere regionale Pd