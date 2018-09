CALCI – Sono 35 le squadre di VF presenti nella zona del Monte Serra e da stamani stanno operando due Canadair dei VF e tre elicotteri della Regione che hanno fermato il fronte di fiamma nella zona di Noce.

Sono inoltre in corso attività di bonifica e verifiche presso le abitazioni e gli impianti di gas per consentire il rientro in sicurezza della popolazione.