Continuano le iniziative del “Giorno della Memoria”

PISA – Proseguono le iniziative del programma “Giorno della Memoria 2020”. Giovedì 23 gennaio (ore 18.30), al Cinema Arsenale sarà proiettato il film su Vera Vigevani Jarach “Vera, nunca más el silencio” di Manuela Irianni (Argentina, 2019). Interverranno Vera Vigevani Jarach, Hugo Estimado, Fabrizio Franceschini e Manuela Irianni. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Venerdì 24 gennaio (ore 9.30), presso l’Aula Magna nuova della Sapienza, incontro con Vera Vigevani Jarach sul tema “Tante voci una storia: gli ebrei italiani in Argentina tra leggi razziali e dopoguerra”.

Sabato 25 gennaio (dalle 9.30 alle 13.00), presso la Camera del Lavoro di Pisa in viale Bonaini, nuovo incontro con Vera Vigevani Jarach sul tema “America Latina, oggi”.

Vera Vigevani Jarach è nata a Milano nel 1928. Di famiglia ebrea, si rifugia in Argentina nel 1939 per scampare alle leggi razziali fasciste. È una delle madri di Plaza de Mayo in seguito al rapimento e all’assassinio della figlia Franca Jarach per mano della dittatura civile-militare argentina di Jorge Rafael Videla.