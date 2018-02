Contratto di mezzo milione di lavoro. Parla Porcaro del Pd

Pisa – Alberto Porcaro, responsabile provinciale sanità Pd, sui nuovi contratti del Ssn, ha dichiarato in merito a mezzo milione di lavoro offerte.

“Il via libera al contratto che riguarda oltre mezzo milione di lavoro è una splendida notizia per tante professioniste e tanti professionisti del Sistema sanitario nazionale. Bene ha fatto il nostro deputato Federico Gelli a sottolineare il lavoro fatto dal governo per garantire ai lavoratori in questione un aumento in busta paga fino a quasi 100 euro. È una misura che riguarda anche gli oltre 5mila lavoratori dell’Aoup, e intendiamo proseguire, sia a livello nazionale che locale, con politiche per migliorare la qualità del lavoro”.