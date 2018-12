Contributi ad integrazione del canone d’affitto. Pubblicata la graduatoria. Fino al 18 gennaio tempo per eventuali opposizioni

PISA – È stata pubblicata sul sito del Comune di Pisa (http://www.comune.pisa. it/it/ufficio/7059/Politiche- della-Casa.html) la graduatoria provvisoria relativa al Bando per l’erogazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2018.

Gli uffici informano che è possibile presentare opposizione entro il giorno 18 gennaio 2019, in uno dei seguenti modi: a mano presso l’Ufficio Casa del Comune di Pisa (via E. Fermi n. 4) nei giorni di martedì (dalle ore 15,30 alle 17,00), mercoledì (dalle ore 11.00 alle ore 12.30) e venerdì (dalle ore 11,00 alle 12,30); per posta, a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Pisa – Ufficio Casa – Via Fermi n. 4 – 56126 – Pisa. Oppure tramite Posta Certificata all’indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana. it