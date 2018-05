Controlli notturni della Municipale. Tre minimarket multati, uno chiuso per vendita di alcool dopo le 24

PISA – Lotta alla malamovida: gli agenti della Polizia Municipale in azione di notte nel centro storico per sanzionare i comportamenti che creano degrado. In particolare nelle ultime due sere sono state comminate 3 multe da 6.667 euro ad altrettanti minimarket che vendevano alcolici dopo le 24, uno dei quali rimarrà chiuso per 30 giorni perché recidivo.

Agenti in azione anche nella zona di Piazza dei Miracoli dove hanno sequestrato merce in vendita abusivamente e hanno fermato due venditori abusivi che hanno avuto il daspo urbano. Daspo urbano anche ad un altro soggetto per atteggiamenti molesti.

Negli ultimi tre giorni le attività di controllo del territorio hanno inoltre coinvolto non solo il centro ma anche in quartieri: 1 multa da 500 euro per abbandono di rifiuti, 3 camper rom allontanati da via di Putignano per evitare la formazione di un accampamento abusivo, 1 multa per un cartello pubblicitario installato senza autorizzazione, 2 multe da 500 euro per durc irregolare

Per quanto riguarda i controlli per il rispetto del codice della strada, 322 le multe in tre giorni, tra queste 31 grazie all’ausilio dello street control, 40 nel centro storico e sui lungarni, 22 a veicoli che cercavano di entrare in ZTL contromano per evitare i varchi elettronici