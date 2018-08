Controllo e stabilità delle case popolari: partono i controlli di Apes commissionati dal Comune

PISA – Nessun allarmismo sia chiaro, ma la prudenza non è mai eccessiva alla luce del tragico evento del Ponte Morandi a Genova e delle polemiche sulla stabilità e sulla durata del cemento armato.

L’ assessore alle politiche sociali e abitative del Comune di Pisa Gianna Gambaccini ha commissionato ad APES la supervisione e il controllo della stabilità di tutte le case popolari di Pisa.

Il problema di stabilità per le abitazioni in cemento armato è differente rispetto ai carichi importanti ed all’esposizione alle intemperie di ponti e viadotti.

Apes intanto ha avviato un censimento delle abitazioni costruite in cemento armato da monitorare secondo l’età come sta già facendo per le coperture in legno. Tale censimento si affianca alle opere di manutenzione straordinaria già avviate nel luglio scorso per alcune costruzioni popolari a seguito di sopralluoghi effettuati dall’assessore assieme al direttore e al presidente e personale tecnico di APES anche grazie a segnalazioni già inoltrate più volte negli anni passati alla precedente amministrazione.