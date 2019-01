Cooperazione e lavoro. Presentata a Pisa la nuova legge regionale Toscana

PISA – Un incontro per far conoscere agli addetti ai lavori, ma anche a amministrazioni locali e istituzioni, la nuova legge regionale Toscana 58/2018 e le opportunità che offre in tema di cooperazione sociale e lavoro.

E’ stato questo lo scopo dell’incontro che si è tenuto alla Sesta Porta ieri venerdì 18 gennaio, promosso da Confcooperative-Federsolidarietà e Legacoop-Dipartimento Area Welfare sociali col patrocinio della Società della Salute della Zona Pisana. Un’iniziativa molto partecipata, in cui sono intervenuti, tra gli altri, la presidente della Sds pisana e Assessore alle politiche sociali e abitative del Comune di Pisa, Gianna Gambaccini, l’assessore regionale al Diritto alla salute, al welfare e all’integrazione socio-sanitaria, Stefania Saccardi, il rettore dell’Università di Pisa Paolo Mancarella.

La legge, recentemente promulgata dalla Regione Toscana, promuove il coinvolgimento di cooperative nella programmazione e nella co-progettazione e prevede, inoltre, l’affidamento di una quota di appalti tra il 3 e l’8 per cento alle cooperative che hanno l’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati.

“Temi come l’inclusione dei “soggetti svantaggiati” sono trasversali, non appartengono solo alla sinistra – ha affermato la presidente della Sds della zona pisana Gianna Gambaccini – . Sottolineo che tra i “soggetti svantaggiati” nella legge 381/91 non sono menzionati esplicitamente gruppi etnici quali i rom. La nuova legge regionale rappresenta un punto di partenza e sarà importante applicarla correttamente. E’ fondamentale che le politiche sociali accompagnino gli ultimi verso percorsi di autonomia e che superino la logica dell’assistenzialismo”.

“Noi ereditiamo un sistema basato sulla sussidiarietà, dove l’erogazione dei servizi pubblici si avvale delle cooperative – aggiunge Gambaccini – perchè in passato amministrazioni locali e regionali, ma anche il governo centrale, hanno deciso di affidare a loro parte della gestione di problematiche sociali e socio-sanitarie. Oggi le cooperative rappresentano un soggetto importante nel sistema socio-sanitario, ma è cruciale che vengano premiate quelle oneste e in grado di garantire i servizi migliori”.