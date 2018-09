Coppa Italia. Novara – Pisa il 5 dicembre alle 15 in diretta su Rai Sport

PISA – La Lega Nazionale Professionisti Serie A ha ufficializzato date e orari del Quarto Turno della Coppa Italia.

I nerazzurri di mister Luca D’Angelo saranno di scena sul campo di Novara per un’altra sfida in gara unica con eventuali supplementari e calci di rigore in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari: la vincente andrà ad affrontare la Lazio all’Olimpico nel mese di gennaio 2018.

Il match andrà in scena mercoledì 5 dicembre con inizio alle ore 15.00.

Questo il quadro delle gare, tutte trasmesse in diretta da Rai Sport:

Martedì 4 dicembre

Benevento-Cittadella (ore 15)

Bologna-Crotone (ore 18)

Sampdoria-Spal (ore 20.45)

Mercoledì 5 dicembre

Novara-Pisa (ore 15)

Sassuolo-Catania (ore 18)

Chievo-Cagliari (ore 20.45)

Giovedì 6 dicembre

Genoa-Entella (ore 18)

Torino-Sud Tirol (ore 20.45)