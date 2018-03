Coppa Italia Serie C: Alessandria – Viterbese la finalissima

PISA – Sarà Alessandria – Viterbese la finale della Coppa Italia di serie C. Dopo il 3-1 dell’andata, il Cosenza vince per 2-1 la semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C contro la Viterbese ma non basta alla squadra di Piero Braglia.

Cosenza in gol con Tutino al 31′ e Perez all’89. La rete della Viterbese porta la firma di Calderini.

La formazione allenata da Stefano Sottili nell’ultimo atto della competizione, in programma l’11 e il 25 aprile, affronterà l’Alessandria di Michele Marcolini.