Coppa Italia Serie C. L’Alessandria vola in finale. Alla Viterbese il primo round sul Cosenza

PISA – L’Alessandria prossimo avversario del Pisa in campionato vola in finale di Coppa Italia di serie C. I Grigi dopo lo 0-0 della gara del “Moncagatta” battono 3-0 dopo i rigori il Pontedera con i granata che si sono dimostrati all’altezza della situazione.

L’estremo difensore alessandrino neutralizza i tre penalty del Pontedera calciati da Caponi, Rossini e Pinzauti. Per L’Alessandria in gol Gonzalez, Piccolo e Fischnaller.

Nell’altra semifinale (gara di andata) la Viterbese ha sconfitto per 3-1 il Cosenza di mister Braglia mettendo quasi al sicuro il passaggio in finale.