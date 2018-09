Coppa Italia serie C: il Pisa pesca l’Arzachena

PISA – La Lega Italiana Calcio Professionistico ha reso noto l’esito del sorteggio dei primi due turni della Coppa Italia di categoria.

Il Pisa Sporting Club entrerà il gioco mercoledì 31 ottobre, in occasione del Secondo Turno, ospitando all’Arena Garibaldi l’Arzachena. Ricordiamo che la gare potranno subire variazioni di data per esigenze televisive ed in base alla programmazione delle gare del campionato. Tutte le sfide si giocheranno in gara unica con eventuali tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari.

1° Turno

Gara 1. Vicenza-Triestina

Gara 2. Feralpisalò-Virtus Vecomp Verona

Gara 3. Giana Erminio-Albinoleffe

Gara 4. Alessandria-Albissola

Gara 5. Imolese-Pistoiese

Gara 6. Sambenedettese-Fano

Gara 7. Casertana-Juve Stabia

Gara 8. Catanzaro-Rende

Gara 9. Siracusa-Sicula Leonzio

2° Turno

Pordenone-Vincente Gara 1

Vincente Gara 2-Sud Tirol

Vincente Gara 3-Piacenza

Renate-Gozzano

Monza-Novara

Pro Vercelli-Vincente Gara 4

Virtus Entella-Carrarese

Lucchese-Vincente Gara 5

Pisa-Arzachena

Pontedera-Siena

Teramo-Vincente Gara 6

Viterbese-Ternana

Vincente Gara 7-Potenza

Monopoli-Virtus Francavilla

Catania-Vincente Gara 8

Trapani-Vincente Gara 9