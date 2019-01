Coppa Italia Serie C: sarà Pisa-Pontedera mercoledì 6 febbraio

PISA – Sarà il Pontedera l’avversario del Pisa negli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. La squadra granata ha superato il Siena ai calci di rigore (2-2 il risultato al termine dei 90′) e mercoledì 6 febbraio scenderà all’Arena per il match in gara unica che dovrà designare la qualificata ai quarti di finale.

Calcio d’inizio fissato alle ore 14.30, eventuali tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari. Nel turno successivo, ugualmente da disputarsi in gara unica e con campo designato mediante sorteggio, la vincente della sfida tra Pisa e Pontedera affronterà la vincente della sfida tra Teramo e Viterbese/Ternana (gara sospesa per neve dopo il primo tempo con gli umbri avanti 1-0).

La prevendita dei biglietti per la gara Pisa-Pontedera inizierà domani (ore 12.00) presso il PISA STORE di via Luigi Bianchi, presso tutti i punti vendita del circuito VIVATICKET e anche on-line seguendo la procedura apposita sul sito www.vivaticket.it. Per acquistare i biglietti, massimo 4 a persona, è obbligatorio presentare un valido documento di identità (Carta di Identità, Passaporto o Patente) o la nuova Fidelity Card per tutti gli intestatari dei biglietti.

Non saranno rilasciati biglietti ridotti, mentre tutti gli Under 14 avranno accesso gratuito allo stadio.

Questi i prezzi:

TRIBUNA SUPERIORE: 15 euro (+ d.p.)

TRIBUNA INFERIORE: 10 euro (+ d.p.)

CURVA NORD: 5 euro (+ d.p.)

CURVA SUD: 5 euro (+ d.p.)