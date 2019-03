PISA – Il designatore della CAN PRO Antonio Danilo Giannoccaro ha affidato la gara Viterbese-Pisa in programma mercoledì 13 marzo alle ore 20.30 e valida per i Quarti di Finale della Coppa Italia Serie C a Daniele Rutella di Enna.

Il direttore di gara sarà assistito da Pietro Lattanzi di Milano e Salvatore Emilio Buonocore di Marsala.

L’arbitro siciliano, in questa stagione, ha diretto i nerazzurri nel match di campionato di Cuneo (o-o il finale)