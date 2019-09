Coppa Italia Serie D. Mercoledì il derby Ponsacco – Tuttocuoio

PONSACCO – “Sì, può darsi anche che in Coppa Italia dia spazio anche a qualcuno che ha giocato meno, ma questo non significa nulla: voglio una prestazione importante e sono contento di giocare subito per lasciarsi alle spalle il ko di Grosseto”. Non diteglielo a Luigi Pagliuca, allenatore dell’Fc Ponsacco 1920 dei miracoli, nove under minimo tutte le settimane in campo e prima sconfitta tre giorni fa a Grosseto dopo un filotto di due successi e un pari, che la sfida di mercoledì con il Tuttocuoio al Comunale di Viale della Rimembranza (calcio d’inizio alle 20.45, biglietto unico a 12 euro) valida per il 32esimi della Coppa Italia serie D, è una gara di secondo piano.

Da quell’orecchio, proprio, non ci sente: “Non scherziamo – dice -: voglio il massimo, a prescindere da chi scenderà in campo, cercando di non commettere gli stessi errori fatti nell’ultima di campionato”.

Già, perché ci può anche stare di perdere a Grosseto, sul campo di quella che al momento è la prima della classe, ma qualcosa al tecnico rossoblù non è andato giù: “Soprattutto nel primo tempo abbiamo disputato anche una buona partita, ma siamo stati troppo leziosi in fase conclusiva – dice -: invece negli ultimi sedici metri bisogna essere più decisi e cattivi”.

Errori da non ripetere, a cominciare dalla sfida di domani sera con il Tuttocuoio. Ancora in dubbio Prete e Apolloni, entrambi assenti anche a Grosseto per una distorsione alla caviglia: “Stanno meglio ma aspetterò la rifinitura per capire se sono in grado, o meno, di scendere in campo mercoledì”.