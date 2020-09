Coppa Italia TIM 20-21. Il Pisa Sc affronterà la vincente fra Juve Stabia e Tritium

PISA – Si è svolto a Milano il sorteggio della Coppa Italia TIM 20-21. Il Pisa Sc entrerà in gioco nel secondo turno mercoledì 30 settembre affrontando la vincente di Juve Stabia – Tritium.

Pontedera vs Arezzo (la vincente affronterà la Cremonese)

– Carrarese vs Ambrosiana (la vincente affronterà il Venezia)

Catania vs Nicolo Notaresco (la vincente affronterà il Pescara)

Monopoli vs Modena (la vincente affronterà la Reggiana)

Alessandria vs Sambendettese (la vincente affronterà il Cosenza).

Renate vs Avellino (la vincente affronterà l’Empoli)

Novara vs Gelbison (la vincente affronterà il Cittadella)

Piacenza vs Teramo (la vincente affronterà la Reggina)

Livorno vs Pro Patria (la vincente affronterà il Vicenza)

Padova vs Breno (la vincente affronterà il Frosinone)

Feralpisalò vs Pineto (la vincente affronterà il Lecce)

Ternana vs Albinoleffe (la vincente affronterà l’Entella)

Juve Stabia vs Tritium (la vincente affronterà il Pisa)



Bari vs Trastevere (la vincente affronterà la Spal)

Carpi vs Casarano (la vincente affronterà il Pordenone)

Potenza vs Triestina (la vincente affronterà il Monza)

Sudtirol vs Sassari (la vincente affronterà la Salernitana)

Catanzaro vs Virtus Francavilla (la vincente affronterà il Chievo)

Perugia direttamente al secondo turno (affronterà l’Ascoli).

Trapani direttamente al secondo turno (affronterà il Brescia).

LE DATE DELLA COPPA ITALIA TIM 20-21

Primo turno eliminatorio mercoledì 23/09/2020

Secondo turno eliminatorio mercoledì 30/09/2020

Terzo turno eliminatorio mercoledì 28/10/2020

Quarto turno mercoledì 25/11/2020

Ottavi di finale mercoledì 13/01/2021

Ottavi di finale mercoledì 20/01/2021

Quarti di finale mercoledì 27/01/2021

Semifinali (andata) mercoledì 10/02/2021

Semifinali (ritorno) mercoledì 03/03/2021

Finale mercoledì 19/05/2021