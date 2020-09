Coppa Italia TIM. Al secondo turno sarà Pisa – Juve Stabia

PISA – Il Pisa Sporting Club ha conosciuto ufficialmente il nome dell’avversario da affrontare nel Secondo Turno della Coppa Italia: il Primo Turno ha infatti promosso la Juve Stabia, uscita vittoriosa (2-1) dal confronto diretto interno con la Tritium.

L’appuntamento per la sfida ad eliminazione diretta, con supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità al novantesimo, è fissato per mercoledì 30 settembre all’Arena Garibaldi: orario da definire.

La vincente della sfida Pisa-Juve Stabia il affronterà al turno successivo la vincente della sfida tra Virtus Entella e Albinoleffe.