Coppa Italia TIM. Al via la prevendita per la gara di Novara

PISA – La società Novara Calcio informa che la prevendita dei biglietti per la gara Novara-Pisa, valida per l’ottavo della Coppa Italia TIM e in programma mercoledì 5 dicembre alle ore 15 allo Stadio “Silvio Piola” inizierà alle ore 8 di venerdì 30 novembre su tutto il circuito Viva Ticket e ovviamente anche on line sul sito www.vivaticket.it

Alla tifoseria nerazzurra è stato riservato il settore Curva Ospiti Sud-Est, capienza 2.500 posti. I biglietti, in vendita al prezzo di 5 euro (+d.p.) saranno disponibili fino alle ore 19 di martedì 4 dicembre presso il Solo Pisa (via Piave), in tutti i punti vendita abilitati del circuito Viva Ticket e, come detto, anche on line. Il giorno della gara non sarà consentita la vendita dei tagliandi residui.