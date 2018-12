Coppa Italia TIM. Il Pisa domani sfida il Novara

PISA – Dopo il deludente pareggio interno contro l’Albissola il Pisa SC torna in campo domani (ore 15 diretta Rai Sport) per la gara di Coppa Italia TIM contro il Novara dell’ex Eusepi al Silvio Piola. I nerazzurri sono partiti alla volta del Piemonte dopo l’allenamento di rifinitura.

Il Pisa è al settimo posto con 19 punti in campionato. In Coppa Italia i nerazzurri hanno superato tre turni: prima il successo ai rigori con la Triestina, poi ancora ai rigori contro la Cremonese, infine successo a sorpresa per 1-0 sul campo del Parma.

Il Novara ha superato due turni per arrivare a questo punto dalla competizione. Prima è arrivato il successo esterno per 3-1 sul campo del Perugia, poi la vittoria ai calci di rigore al Rigamonti contro il Brescia. In campionato la formazione di William Viali è attualmente al nono posto con 16 punti in 13 partite. Novara reduce da tre pareggi consecutivi, l’ultimo 1-1 sul campo del l’Entella domenica scorsa.