Coppa Italia. In un Arena vestita a festa il Pisa tenta lo sgambetto al Bologna di Miha

PISA – Dopo 26 lunghi anni il Pisa torna ad affrontare una squadra di serie A in una gara ufficiale. In un’Arena vestita a festa, la formazione nerazzurra affronta il Bologna di Sinisa Mihajlovic che seguirà la gara in diretta dall’ospedale (auguri di pronta guarigione al condottiero rossoblù impegnato in una battaglia importante contro la malattia!!!) Fischio d’inizio ore 20.45 con nessuna copertura televisiva per una sfida valida per il Terzo Turno della Coppa Italia TIM.

di Antonio Tognoli

In caso di parità al termine dei 90′ supplementari ed eventuali rigori. La vincente di questa sfida affronterà quella del match fra Udinese e SudTirol il 4 dicembre prossimo.

PRE MATCH. Mister D’Angelo dovrà fare a meno degli infortunati Moscardelli e Di Quinzio. Il tecnico abruzzese forte dello zoccolo duro della promozione in serie B schiererà un 3-5-2. Davanti a Gori ci saranno Aya, De Vitis e Benedetti. Centrocampo folto. Ballottaggio Birindelli – Belli per la fascia destra. A Minesso sarà affidata invece la corsia mancina. Mediana composta da Verna, Gucher e Marin. In attacco dal primo minuto dentro la coppia Masucci – Marconi.

PALACIO UNICA PUNTA. Il Bologna (in panchina al posto di Mihajlovic andrà De Leo) risponde con un 4-2-3-1. Davanti all’ex portiere della Roma Skorupsky difesa a quattro con l’ex primavera Inter Mbaye e Dijks sugli esterni con la coppia centrale formata da Danilo e Denswil. Pacchetto arretrato sotto osservazione da parte della dirigenza visto le undici reti subite nelle ultime tre amichevoli. A copertura della difesa De Leo schiera l’ex interista Poli e Kingsley. A supporto dell’unica punta Rodrigo Palacio ci saranno Orsolini, Soriano e l’ex Parma Sansone.

FISCHIETTO ROMANO. Davanti a più di seimila persone dirigerà il match Federico La Penna della sezione di Roma 1. Il direttore di gara sarà assistito da Giacomo Paganessi e Marco Bresmes di Bergamo.

Il Quarto Uomo sarà Valerio Marini di Roma 1.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-5-2): 1 Gori, 15 Aya, 30 De Vitis, 33 Benedetti, 4 Belli, 23 Lisi, 27 Gucher, 14 Marin, 11 Minesso, 31 Marconi, 26 Masucci. All. Luca D’Angelo.

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupsky, 15 Mbaye, 23 Danilo, 4 Denswil, 35 Dijks, 16 Poli, 99 Kingsley, 7 Orsolini, 21 Soriano, 10 Sansone, 24 Palacio. All. De Leo.

