Coppia identificata e fermata: aveva danneggiato un auto in centro

PISA – Una coppia di italiani è stata denunciata a Pisa per danneggiamento. Un 32enne e una 30enne alle 23 del 15 gennaio ha danneggiato un’auto con un cassonetto in via Garofali e il video era finito online.

Nel filmato si vede un giovane che rovescia il contenuto di un cassonetto su una vettura, mentre la ragazza lo osserva.

I carabinieri sono riusciti a rintracciare il 32enne grazie all’abbigliamento che questi aveva la sera dell’atto vandalico.

Un particolare emerso dai filmati era che l’uomo era stato ripreso poco prima mentre, appoggiato al muro accanto al quale era parcheggiata l’auto, era fermo con delle rose in mano.

La coppia è stata identificata tramite l’attenta visione dei fotogrammi e la successiva comparazione con persone note alle forze dell’ordine.