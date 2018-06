CoraggiodaLeU, incontro a Pisa con Pietro Grasso

PISA -E’ stato di parola il senatore di Liberi e Uguali Pietro Grasso, che poche ore dopo il lancio dell’appello#CoraggiodaLeU su change.org, quando le sottoscrizioni erano già 1200, aveva sottoscritto idealmente il documento e si era detto disponibile a un incontro.

Nel frattempo le firme sono arrivate quasi a 5.000 e l’incontro tra i promotori dell’appello e Pietro Grasso è stato fissato per lunedì 25 giugno, a Pisa, dalle ore 17.30presso la saletta Alexander Langer, in via San Martino, 82, e sarà un incontro aperto alla partecipazione del pubblico.

Un appello nato dal basso, quello di#CoraggiodaLeU, con lo scopo di dare un impulso al percorso costituente di Liberi e Uguali come partito, con le modalità e i tempi che sono stati definiti nell’assemblea nazionale dello scorso maggio. Un percorso che dovrà servire a costruire l’identità politica di una nuova casa comune della sinistra, l’insieme dei valori fondanti, a delineare una struttura democratica e davvero partecipata e a far emergere una dirigenza diffusa capace di cogliere le novità e le sfide del nostro tempo.

Un percorso da fare bene, ma da fare davvero e in tempi certi. Perché per uscire da una fase che vede la sinistra chiusa in un angolo serve coraggio, appunto, serve generosità, serve la forza di mettere in discussione gli schemi del passato. Per ricostruire una sinistra capace di riconnettersi con quei mondi e quelle parti di società che non l’hanno più percepita al loro fianco. Questo lo spirito dell’appello, al quale hanno dato la propria adesione, tra i tanti, i deputati LeURossella Muroni, Nicola Fratoianni, Stefano Fassina e il senatore Francesco Laforgia, e che è possibile continuare a sottoscrivere qui:https://chn.ge/2JhYSYe

L’incontro oltre ad essere aperto a tutti gli interessati si potrà seguire anche in streaming sulla paginahttps://www.facebook.com/coraggiodaLeU.

“Quello di Pisa è un primo passo –sostengono i promotori – nella direzione che ci siamo prefissati verso la costituzione di una forza autonoma, riconoscibile, che sappia andare oltre i soggetti costituenti per aprirsi alle migliori energie ed esperienze, alle associazioni, ai movimenti, ai tanti che operano per una società più giusta e con opportunità per tutte e tutti.

Ci aspetta un gran lavoro e la strada è ancora lunga, ma l’obiettivo è dare al Paese una nuova sinistra, popolare e radicata, e varrà la pena percorrerla fino in fondo.”