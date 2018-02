“Coriandoli sul Litorale” torna a Tirrenia

PISA – Sarà festa di carnevale a Tirrenia domenica 4 febbraio. L’evento in maschera, appuntamento consolidato degli ultimi anni, si svolgerà all’interno del Luna Park di Tirrenia, con tante sorprese e molte novità.

Organizzato da ConfcommercioPisa e Sindacato Balneari Sib in collaborazione con il Comitato Organizzatore Eventi di Tirrenia, “Coriandoli sul Litorale” è inserito all’interno del cartellone invernale Marenia di Inverno e si avvale del contributo del comune di Pisa.

Ad animare il pomeriggio tirreniese, ricco di eventi, iniziative e sorprese per bambini e adulti, il duo spettacolare Andrea Sera e Tommy DI. Piatto forte della giornata, tra un mare di coriandoli, scherzi e lazzi di vario tipo, il concorso per le mascherine più belle e più divertenti, nella doppia categoria per bambini fino a 17 anni, e adulti. Per i vincitori biglietti gratuiti d’ingresso all’Acquario di Genova e confanetti smartbox.

L’insindacabile giudizio ad opera di una Giuria di personaggi del litorale, presieduta dal comandante della polizia municipale del litorale Alessandro Novi, insieme ad Annalisa Bomba, Virginia Mancini, la scrittrice Cristina Barsantini e la refente di ConfcommercioPisa Donatella Fontanelli.

A rendere più dinamico e attraente il pomeriggio, le scatenate e irresistibili esibizioni della palestra New Continental Fitness. In caso di maltempo, la festa di carnevale sarà recuperata domenica 18 febbraio.