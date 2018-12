Il Coro Gospel Voices of Heaven canta a Pisa per il Guatemala

L’Associazione Fratelli dell’Uomo organizza una serata di musica e solidarietà dal titolo “Gospel for Guatemala”, in collaborazione con il coro gospel Voices of Heaven. Il concerto si terrà venerdì 7 Dicembre alle ore 21 presso la Gipsoteca di Arte Antica dell’Università di Pisa, in piazza san Paolo dell’Orto.

L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà destinato al progetto “Piante medicinali che combattono la povertà”, che Fratelli dell’Uomo porta avanti insieme alle donne Maya in Guatemala. Nell’area di Totonicapàn, in Guatemala, risiede una piccola comunità di Donne Maya K’iches, dotate di una preziosa conoscenza nel campo delle piante medicinali, dalla quale prende spunto il progetto “Piante medicinali che combattono la povertà”: un sostegno concreto, in termini economici e di formazione, per valorizzare la coltivazione delle piante medicinali tipiche della cultura Maya, nell’ottica della sostenibilità e dell’emancipazione femminile.

