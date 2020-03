Coronavirus. La Asl comunica altri due decessi in Toscana

PISA – Nella serata di mercoledì 11 marzo all’ospedale di Lucca si è verificato il decesso dell’uomo di 80 anni che era ricoverato da martedì 10 marzo nel reparto di Malattie infettive ed era affetto da patologie pregresse.

Oggi sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest si sono registrati altri due decessi, entrambi all’ospedale Apuane: uno dell’87enne di Mulazzo che era ricoverato dall’8 marzo; l’altro, in serata, dell’84enne di Villafranca in Lunigiana, anch’egli ricoverato dall’8 marzo. Entrambi erano in gravi condizioni.