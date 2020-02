Coronavirus, la tenda è arrivata all’ospedale Cisanello

PISA – E’ arrivata all’ospedale di Cisanello la tenda gonfiabile fornita dal Dipartimento della Protezione civile per effettuare il filtro pre-triage davanti all’ingresso del Dea-Dipartimento di emergenza-accettazione per l’emergenza Covid-19.

Il personale sta effettuando il montaggio in queste ore dopodiché, una volta allestita completamente e dotata degli arredi necessari, si provvederà a convogliare in essa i pazienti a piedi diretti al Pronto soccorso (eccetto le ambulanze, che transitano sotto la camera calda).

Attualmente, come da disposizioni regionali, è in funzione un pre-filtro all’ingresso del Pronto soccorso con pannello informativo ben visibile – una volta oltrepassata la porta automatica – che invita i pazienti con sintomi respiratori a indossare la mascherina chirurgica che si trova in un box apposito posizionato accanto alla porta. Il percorso di accesso al Triage è indicato anche sul pavimento con una freccia direzionale