Coronavirus, le attività che fanno consegna a domicilio a Pisa

PISA – Il Comune di Pisa, in collaborazione con le associazioni di categoria Confcommercio Pisa, Confesercenti Toscana Nord e Cna di Pisa, ha predisposto un primo elenco di esercizi commerciali che svolgono l’attività di consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per il confezionamento e per il trasporto.

L’attività è intesa come servizio aggiuntivo rivolto ai cittadini che in questa fase di emergenza sanitaria possono spostarsi in città per l’acquisto di beni di prima necessità, ma sono tenuti a ridurre al minimo gli spostamenti e la frequenza di supermercati e negozi, limitando l’attività ad una sola persona per famiglia, da effettuare comunque sempre nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di un metro. L’elenco provvisorio, pubblicato sul sito web del Comune, è in fase di continuo aggiornamento ed espansione: tutte le attività che svolgono questo tipo di servizio possono comunicarlo allo Sportello Unico per le attività Produttive del Comune di Pisa ed essere così aggiunte.

“Ringrazio Confcommercio, Confesercenti e Cna – dichiara l’assessore al commercio Paolo Pesciatini – per la pronta collaborazione dimostrata nella realizzazione di questo elenco di attività che si sono attivate per effettuare il servizio di consegna a domicilio. Ringrazio direttamente tutti gli esercenti che si sono messi a disposizione per dar vita a questo servizio rivolto ai cittadini e in generale ringrazio tutti coloro che si stanno mettendo a servizio della comunità, con spirito di solidarietà e senso del dovere. Si ricorda che l’elenco è suscettibile di continue integrazioni e le attività che svolgono questo servizio possono rivolgersi ancora alle associazioni di riferimento o si possono mettere in contatto con i nostri uffici.”

L’elenco provvisorio fornito dalle associazioni di categoria è consultabile sul sito web del Comune e per essere inseriti ed avere informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Suap, al telefono 050.910469 o inviare un’e-mail a s.bertini@comune.pisa.it.